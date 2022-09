Sofiene SOW

Bienvenue sur mon profil, vous y trouverez quelques infos essentielles sur moi et mon parcours.

Je vous propose de me contacter directement afin de d'échanger et d'en savoir plus.

A bientôt !



Mes compétences :

Editorial on et offline

Éditoriale communication

Webmaster Ligne editoriale

Webmastering / SEO

Journaliste web

Rédacteur web

SEO = Search Engine Optimization

SEM

HTML

Dreamweaver CS5

Photoshop

Flash

Adobe InDesign

Final cut pro

Montage vidéo

Chef de projet web

Montage son

Rédaction de contenus

Management de projet

Management d'équipe

Réseaux sociaux

Statistiques web

Emailing

Web analytics

Sites web mobiles

Rédacteur

Management

Presse

Web

Content management

Internet

Webmaster

Communication

Project

Web design

Gestion de projets internationaux

Traduction anglais français

Gestion de projet

Création web

Adobe Dreamweaver

JavaScript

HTML 5

CSS

Développement web

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Production de contenus

Rédaction de contenus web

Conseil éditorial

Ecriture

Rédaction web

Création de site web

Création de contenus

Gestion de contenu

Journalisme en ligne

Journalisme d'entreprise