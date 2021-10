Softing SAS

Softing recherche sans cesse :



des consultant(e)s techniques

des consultant(e)s fonctionnell(e)s

et des chefs de projet



Les connaissances sur Sage X3, Sage X3 HR & Payroll seront appréciées



Envoyez nous notre cv :

recrutement@softing.fr





www.softing.fr



Softing vous propose les solutions de la gamme Sage (troisième éditeur mondial de logiciels de gestion, Sage simplifie et automatise la gestion et les processus métier de 6,1 millions d’entreprises dans 70 pays à travers le monde).



Softing développe des solutions adaptées aux entreprises françaises et les accompagne dans la mise en œuvre et l’usage de ces solutions.



S’appuyant sur une équipe à taille humaine, une expertise métier et une implantation géographique nationale, SOFTING instaure un partenariat pérenne avec ses clients basé sur l’écoute et la qualité de ses produits et services.









Softing en quelque mots:



Activité : SSII – Intégrateur des solutions de gestion et de solutions métiers.

Pérennité : 20 ans d’expérience et Intégrateur historique des éditeurs SAGE.

Rayonnement : national

Performance : 5 Millions d’Euros.

Force d’Action : 20 personnes.

Déploiements : Plus de 80 clients, plus de 1000 sites installés et 4000 utilisateurs en simultanés.



