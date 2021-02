Solange NGUEFANG

Contrôleur de gestion, j'ai construit mon parcours professionnel autour des missions de responsabilités effectuées au sein des environnements de travail très différents les uns des autres. Mes compétences et mon aptitude à l'utilisation des outils financiers, m'ont permis d'atteindre les objectifs fixés et de developper une expertise en analyse et conseil. Rigoureuse et travailleuse, j'ai une bonne capacité d'appréhender les enjeux d'une activité.

Aujourd'hui, je suis à l'écoute de nouveaux challenges.



Je vous encourage à visiter ma présentation sur : http://www.gest-nguefangpro.com/



Mes compétences :

Tableau de bord

Audits internes

Analyse financière

Reporting

Consolidation

Inventaire