Solen VAUDRY

Communication interne et externe (B2B).



Points forts : aisance rédactionnelle, rigueur, pédagogie, facilité à faire l'interface entre les différents intervenants d'un projet, forte appétence et sensibilité aux outils informatiques et web.



Compétences clés :

- Création de supports de communication (maîtrise de la suite Adobe - Indesign, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver - et de la suite Office - Word, PPT, Excel)

- Recherche d'informations stratégiques sur Internet.



Mes compétences :

Étude de marché

Marketing

Veille stratégique

Formation

Industrie

Gestion de projet

Audit

Réseau

Recherche d'informations stratégiques