En poste en CDI et heureuse de l’etre

Enfin un milieu professionnel où chaque personnalité peut s’exprimer et s’enrichir de l’expérience des autres! Sans guerre de pouvoir, dans un respect unanime et sincère



ASSISTANTE ADMINISTRATIVE, COMMERCE et LOGISTIQUE (international)



Mes compétences :

Logistique

Import/export

Informatique

Management d'équipe

Commerce international

Client service