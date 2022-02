Solenne FICHOU

Actuellement manager d'une salle de remise en forme, j'ai passé deux diplômes universités : Une licence STAPS éducation et motricité option Management du sport et une licence en Activités Physiques Adaptées spécialisé dans la santé vieillissement du corps.

Rigoureuse dans mon travail,j'aime être responsable de projet, aller jusqu'au bout avec ambition et dans la bonne humeur.



Mes compétences :

Activités physiques adaptées

Ambition

Encadrer

Encadrer une équipe

enseigner

responsable de projet