Solenne LOUSTALAN

Photographe professionnelle sur Bordeaux



Je me suis spécialisée dans les portraits pour particuliers et professionnel et également dans les reportages photo.



photographe très intuitive, je m'adapte très facilement à vos envies et y apporte ma vision, chaque reportage est unique pour moi.



Principalement disponible sur Paris, mais je me déplace si besoin, selon la commande.



Je réalise des portraits, des reportages pour des mariages, des reportages professionnels, de l'événementiel et des photos corporate.



Je donne également des photos de nuit sur Paris



pour toute demande contactez-moi en m'expliquant votre projet photo et je répondrai au maximum à vos attentes .



Mes compétences :

Portraits d'adultes

Photo People

Presse

Photo de mariage

Photoshop

Photos de famille / Couple / Enfants|bébé

Photos Corporate

Photographie

Cours photo

Reportage photo