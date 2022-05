Solenne POUÉNAT

Proservia, marque de ManpowerGroup depuis 2011, est un acteur solide et reconnu sur le marché des Entreprises de Services du Numérique (ESN).



Spécialiste du support aux utilisateurs, de l’infrastructure management et de la digital workplace, Proservia réunit l’expertise de ses collaborateurs pour accroître la performance des organisations et offrir la meilleure expérience à des utilisateurs toujours plus connectés.



Proservia opère en Europe dans 16 pays et compte à ce jour 7 000 collaborateurs. En France, Proservia dispose de 18 agences, un réseau national en Field services, 6 centres de services localisés à Niort, Nanterre, La Garenne-Colombes, Rennes, Lille, Grenoble et enfin, 1 Centre Intégration et Logistique localisé à Lisses.



Proservia compte à ce jour plus de 3 000 collaborateurs en France, et a réalisé un chiffre d’affaires de 151 millions d’euros en France en 2016.



