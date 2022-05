Solia SOJASMINE

De formation en environnement, spécialité politique territoriale du développement durable et suite à une formation de technicien supérieur en Système d’Information Géographique, je souhaite mettre mes connaissances en gestion de base de données et exploitation d'un Système d'Information Géographique au service d'une organisation qui met en œuvre une stratégie territoriale et qui accorde une place centrale au SIG.



Connaissances pluridisciplinaires dans le domaine de l’environnement (patrimoine naturel-paysage-urbanisme-patrimoine bâti- changement climatique et maîtrise de l'énergie-tourisme-économie-cohésion sociale-culture),



Compétences méthodologiques pour la mise en place d'un observatoire du territoire (Identification des indicateurs territoriaux)



Capacité à réaliser des études allant du traitement/extraction de la donnée jusqu'à la réalisation des analyses,



Maîtrise des SIG (systèmes d'information géographiques) QGIS, FME, ArcGis, MapInfo, : administration et structuration des données, traitement et analyse spatiale des données, réalisations de cartographies,



Maîtrise des outils de gestion de base de données PostGrès/PostGis (SGBDR).



Mes compétences :

Gestion de base de données

Administration de bases de données

Cartographie SIG

PostgresSQL, PostGIS, SGBD

MapServer, GeoServer

HTML, CSS, PHP, JAVASCRIPT

QGIS, FME, ArcGIS, MapInfo