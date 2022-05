Soline DROUAULT

Riche d’une expérience en agences de design et communication

telles que Logic Design, Dragon Rouge et encore DDB,

je travaille maintenant en free-lance.



Enthousiaste, dynamique et passionnée par la création, j’aime surprendre

en recherchant la particularité et l’originalité.



Je m’efforce de développer différents modes d’expression,

pour concevoir par le dessin, la typographie, et l’outil informatique,

une vision spécifique et adaptée à votre problématique.





Mes compétences :

Graphisme web

Direction artistique

E-learning

Communication visuelle

Conception graphique

Packaging

Identité visuelle

Communication éditoriale

Branding

Design graphique

Application IPhone

Direction de la photographie

Illustration