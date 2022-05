Soline VAN WYMEERSCH

Environnement : connaissances techniques sur le traitement des effluents industriels et des déchets. Contraintes environnementales des sites industriels de type traitement des déchets, recyclage de métaux, métallurgie.



Exploitation : gestion d’indicateurs, benchmarks, amélioration continue.



Hygiène, sécurité : protection des opérateurs travaillant au recyclage des DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) en collaboration avec l’INRS.



Qualité : Elaboration, suivi et maintien de processus, procédures et indicateurs dans le cadre de la certification ISO 9001. Audits internes sur tous les processus et procédures de l’entreprise.



Audits : audits techniques, mise en place des mesures correctives. Audits qualité de processus et procédures.



Management : encadrement et travail en équipe, revue régulière des objectifs individuels et collectifs.



Gestion de projets : élaboration et suivi d’indicateurs, suivi de budgets, planning, animation de réunions (en français et en anglais).



Normalisation française et européenne : rédaction de normes, recherche de compromis, fonctionnement des organes décisionnels.



