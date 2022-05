CAK INTER SARL is one of the largest Traders and Exporters & Importers of the following commodities with office in BENIN Africa and representation in India



Domains:

- Raw Cashew nuts in shell (seeds) from West Africa - (Benin, Ivory Coast , Ghana, Nigeria).

- Sesame seed

- Soya bean

- Peanut

- Rice



Mes compétences :

Commerce international

Comptabilité

Import

Négociation commerciale

Export