Sona BADJI

Bonjour,



Diplômée du Master Entreprises et Stratégies des Ressources Humaines option Gestion de l'Emploi, de l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste de généraliste en ressources humaines ou de chargé de recrutement.



Tout au long de ma formation j'ai acquis les savoirs nécessaires au développement de l'activité des ressources humaines au sein d'une entreprise mais aussi de l'administration publique, à savoir le recrutement, la formation, la GPEC avec une forte attirance pour le droit social.



Ma persévérance, mon sens de l'organisation, et mon dynamisme m'ont permis de mener à bien toutes les missions qui m'ont été confiées jusqu'ici.



C'est avec plaisir que je relèverai les défis que vous me proposerez alors contactez moi!



Mes compétences :

Powerpoint

Word

Recrutement

Ressources Humaines