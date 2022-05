Sondes SBEI

Jeune femme diplômée(Bac+5),sérieuse,actif,rigoureuse,en chômage depuis 2011. J'ai obtenu mon mastère professionnel en électronique et informatique intitulé "Pilotage des Systèmes industriels".J'ai eu de la chance de travailler comme technicien de test pour une première expérience professionnelle pendant 6 mois dans une société française nommée Martek Power Tunisie située à Sokra.Puis,j'ai poursuis mes études jusqu'à l'obtention du mastère.



ça va me faire grand plaisir si je serai acceptée.



Mes compétences :

Développeur

Hibernate

JAVA / J2EE

SQL Server/MYSQL

Électronique de puissance

Électrotechnique

Automatismes industriels

Electronique Analogique et numérique

Électronique embarquée

Microsoft office

Système embarqué

Automatisme

XML

UML/OMT

Step 7

Siemens Hardware

Personal Home Page

Pascal

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Matlab

Macromedia Dreamweaver

Linux

Java Orienté Objet

Java Enterprise Edition

Java 2 Enterprise Edition

Java

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

HTML

Gantt Project

ECLiPSe

Assembler