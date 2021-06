Sonia ABASSI

Passionnée de musique, de cinéma, d’art et de littérature, c’est naturellement que je me suis dirigée, après l’obtention d’une licence en communication, vers un master en journalisme. Curieuse, déterminée et énergique, je deviens lors de ma dernière année de faculté, chroniqueuse de l’émission Hiphoptimiste avant d’en devenir l’animatrice, un an plus tard. En parallèle, je décide de m’investir dans la communication événementielle de la marque Fllemme, de l’artiste stand up Léo Hardt et du groupe de rock Wild Flowers Planet. J’ai par la suite la chance de travailler durant un an comme rédactrice au sein du LM Magazine Hauts-de-France & Belgique.



Mes compétences :

Réactivité

Autonomie

Esprit analytique

Force de proposition

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Créativité

Rigueur

Energique

Dynamique