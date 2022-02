Sonia ACHI

Bonjour,



Femme de terrain autant que stratège commercial, cohérente et pragmatique, j'ai su démontrer, de manière opérationnelle, mon savoir-faire dans le domaine de la négociation, ainsi que mon adaptation aux particularités des marchés matures ou réputés difficiles.



J'ai également occupé le poste clef de Manager Junior dans la grande distribution. J'y ai développé rigueur, réactivité et esprit d'initiative, et, sous ma responsabilité, les ventes ont évoluées d'une manière considérable.



Après la reprise de mes études, je suis titulaire d'une Licence Professionnelle Management Appliqué aux PME/PMI et d'un diplôme de Perfectionnement Administration des Entreprises à l'IAE.

Ces nouvelles compétences et connaissances acquises me permettront de relever de nombreux challenges.



Dynamique, n'hésitez pas à me contacter pour échanger avec vous sur mes motivations.



A très vite !



Mes compétences :

Adaptabilité

Management d'équipe

Suivi des ventes

Dynamique

Développement commercial

Commerce

Transport

Project Management

Stratégie commerciale

Power Point

IBM AS400 Hardware

Marketing

Microsoft Office

Analyse et décision financière

SAP