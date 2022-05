Sonia AGATI

Bonjour,



Je suis intéressée par tout poste proposé par le département qualité (AQ/CQ) ou R&D d'une entreprise travaillant dans les domaines de la cosmétique, de la dermatologie, de la pharmacie ou de la parfumerie.



Dotée d’une double formation (chimie et qualité), j’occupe actuellement le poste de Spécialiste référent technico-réglementaire (produits cosmétiques, dispositif médicaux et biocides topiques, parfums d'ambiance et huiles essentielles tous usages) au sein des Laboratoires Arkopharma.



Ma principale mission est de garantir que les produits fabriqués par notre société répondent aux normes de qualité des référentiels concernés.

A ce titre, je suis en charge de l'évaluation des matières premières approvisionnées (analyses de risques) et assure une assistance réglementaire et technique à l’ensemble du personnel (production, R&D, qualité, logistique, achats, sous-traitance et marketing).



Dynamique et investie, je ne conçois pas le travail sans communication ni écoute et m'emploie à faire régner autour de moi une atmosphère agréable où chacun travaille en construction.



Mes compétences :

Analyse sensorielle

Maîtrise des outils informatiques bureautiques

Enquête non conformité

Maîtrise des modules SAP

Spécialiste Huiles essentielles

Analyse de risque MP