Site web

www.sonia-alberto.fr



Diplômée d'un BTS Audiovisuel, Option Image, je cherche à travailler dans divers projets audiovisuels ou cinématographiques en mettant à profit mes connaissances techniques en cadrage et en éclairage.



Intéressée aussi bien par le reportage que la fiction, le plateau télé ou encore les productions web, je suis mobile dans toute la France.



Je maîtrise en terme de montage la suite Adobe et ai pu travailler quelque semaines sur la version express de Final Cut. Je maîtrise également Da Vinci Resolve.



Enfin, je possède mon propre matériel (Canon 5D mark III et Panasonic GH5, ainsi qu'un DJI Ronin-M).



Mes compétences :

Prises de vues vidéo

Adobe After Effects

Montage vidéo

Etalonage

Cinématographie

Adobe Photoshop

Reportage

Cadrage

Captation vidéo

Prise de vue vidéo

Final Cut Pro

Electricité

Adobe Premiere

Eclairage

Reportages photos et vidéos

Prise de vues

Adobe Lightroom

Photographie