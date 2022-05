Sonia ARBOIT

Une vidéo de promotion de mon projet "soutien et valorisation du commerce et de l'artisanat en centre-ville"

FISAC Voiron Coeur de Ville - De Février à Novembre 2016.

http://www.telegrenoble.net/replay/le-jt-des-voironnais_13/jt-des-voironnais-02-mars-2016_x3vekxi.html



Mes compétences :

Concertation

Cartographe

Conduite de projet

Géomatique

Développement local

Collectivités territoriales

Développement économique

Animation de réunions

Gestion administrative et financière

Commerce et artisanat, gestion de l'entreprise

Gestion de bases de données

Créativité

Accompagnement et suivi

Conseil