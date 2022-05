Sonia BELLANGER

Passionnée, Investie dans ce que j'entreprends, je suis passionnée par les relations humaines, la nature, la musique. J'aime partager, transmettre, fédérer. Je privilégie la qualité à la quantité.

Je suis arrivée au Cnam Pays de la Loire en 2007 et ce n'est pas un hasard si j'y suis encore aujourd'hui.

Conformément à sa devise "Docet omnes ubique" (il enseigne à tous et partout), le Cnam se distingue historiquement par son engagement à créer des formations pour tous, en tout lieu et avec toutes les modalités possibles. Il a su développer et diversifier son activité pour mieux accompagner ses publics, ses entreprises, ses collectivités... Près de 13000 personnes formées en Pays-de-la Loire !

Parallèlement à sa mission de formation professionnelle tout au long de la vie, le Cnam diffuse la Culture Scientifique et Technique pour appréhender l'impact des évolutions technologiques. Notre Labellisation "Grande Ecole du Numérique" témoigne d'ailleurs de notre réactivité et de notre capacité à déployer des formations innovantes.

Depuis 2007, j'ai évolué d'un poste d'Assistante de formation à Coordinatrice Administrative des formations puis Adjointe de Direction. Le cœur de mon métier a toujours été de répondre aux besoins de nos publics et de faciliter les projets de chacun.

Aujourd'hui, mon rôle est aussi de fédérer, collaborer, construire... Je suis convaincue que nous pouvons construire ensemble des formations répondant encore mieux aux besoins des territoires Sarthe et Mayenne. Les champs de la formation et de l'emploi sont en perpétuelle évolution. A nous de nous adapter et de créer ensemble des partenariats utiles et respectueux de notre public.

N'oublions pas l'essentiel : l'insertion de tous !



Mes compétences :

Conduite de changement

Coordination d'équipes

Gestion de projet

Pilotage de formations

Management

Gestion des hommes et de leurs talents