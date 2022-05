Sonia BOUSQUET

Pari d'une reconversion professionnelle ou insouciance d'un rêve d'enfant, en mai 2009 je fais le "grand saut" ! Ma passion de la décoration se mêle au travail et je crée mon agence de conseil en Décoration intérieure, SOA Home&Déco.

Ma « maison-bureau » est située en plein cœur du bassin de Thau. Mes projets m'amènent partout dans l'Hérault, de Sète à La Grande Motte, de Sommières à Clermont l'Hérault ... et même jusqu'à Perpignan.

Particuliers et professionnels, je reste attentive à l’évolution des tendances que j’interprète toujours dans le respect d'un cahier des charges et d'un budget prédéfini.

L’écoute, le sens du service et la disponibilité sont les valeurs que je place au cœur des projets qui me sont confiés.



Mes compétences :

Décoration intérieure

Second oeuvre

Tourisme

Négociation

Design

Immobilier

Hôtellerie