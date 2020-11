Sonia BRIOUA-BOUFFELGHA

COMPÉTENCES



Analyse des pièces, instruction et suivi des dossiers

Rédaction des actes

Conseils clients

Animation et préparation de formation / Veille juridique

Assurer le recouvrement amiable et judiciaire des créances

Gestion litiges, réclamations, négociation amiable et transactionnelle, suivi et résolution des contentieux

Évaluation risque juridique



Culture du résultat, pragmatique, rigoureuse, réactive, qualités rédactionnelle et relationnelle, esprit d'analyse, de synthèse, de négociation et d'équipe.