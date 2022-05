Sonia CADALEN

Passionnée part la mode haute couture depuis l’enfance, je me suis naturellement dirigée vers le commerce de produit de lux. Depuis 16 ans, je conseille les femmes dans le choix de leurs toilettes et accessoires. Pendant plusieurs années, j’ai travaillé pour Pronuptia en tant que directrice de magasin, ce fut une grande joie de représenter des lignes de créateurs tel que Christian La Croix. Dernièrement, directrice de bijouteries pour les enseignes L’Or & Vous et Julie K. J’ai ouvert le premier point de vente en 2008 et le second en 2010. Les marques représentées : Kenzo, Thierry Mugler, Calvin Klein, Dolce Gabbana, Seïko, Guess…

Actuellement, je me lance dans la création d'accessoires de mariage et cortège, bijoux, pics pour cheveux, mitaines, étoles... Vous pouvez consulter ma page facebook afin de découvrir mes réalisations, tapez: lalie.bee créations. J’aime beaucoup mon, métier, car il est très complet et de ce fait me demande une vaste polyvalence et la possibilité de mettre en application la grande créativité qui bouillonne en moi.

J’aimerais réaliser le rêve d’intégrer l’univers d’un créateur haute couture, le seconder dans la sublimation de son art et contribuer à dévoiler de véritables joyaux.

Cette trajectoire serait, complémentaire à mon chemin professionnel déjà réalisé et un accomplissement.