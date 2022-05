Sonia CHATELAIN

Passionnée par les relations humaines et le goût de l'action, j'ai acquis une expérience professionnelle de plus de 15 ans dans différentes fonctions Communication.



Expériences variées : groupes industriels internationaux (Total, Coca-Cola), agences de Communication/Publicité, groupe de presse, chaîne de TV aux USA.



Ce qui me motive particulièrement ?

- organiser des événements, déployer et coordonner des actions de communication en France comme à l'international

- participer à la création d'un projet en équipe de la conception à la réalisation

- un métier fait de nombreux échanges et rencontres.



Aujourd'hui, je souhaite mettre mon expertise au service d'une entreprise pour l'aider à valoriser et promouvoir son image et ses produits... et partager une nouvelle aventure.



MES COMPETENCES A VOTRE SERVICE :

* Définition de la stratégie de communication en collaboration avec la direction générale

* Management de projets, pilotage de budgets, coordination d’équipes et prestataires

* Organisation d’événements clients et salons à l’international

* Conception et mise en œuvre des outils et actions de promotion : Web et Multimédia, Edition, Publicité, Marketing, Relations Presse



Mes compétences :

Communication

Relations Publiques

Rédaction

Publicité

Promotion

Conseil

Gestion de projet

Médias

Community management

Adobe Photoshop

Marketing

Réseaux sociaux