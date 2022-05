Sonia CHOYER

Je possède une expérience de plusieurs années au sein d’un groupe mondial dans lequel j’assurais le poste d’assistante de direction, Frais Généraux et Qualité.

La diversité des missions que l’on m’a confiées au cours de cette expérience professionnelle, témoigne de ma grande faculté d’adaptation et de ma réactivité pour les mener avec succès.



Mes compétences :

• Suivi des actions EH&S

• Gestion des frais généraux

• Organisation d’événementiel (séminaire, spectacl

• Rédaction de courriers et comptes-rendus

• Remplacement du responsable qualité durant 10 m.

• Accueil physique et téléphonique (gestion d’un s

• Suivi des réclamations « clients »

• Participation aux actions liées à la liquidation

• Gestion de l’agenda et déplacements du directeur