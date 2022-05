Sonia DEBISE

Après une formation d’assistante de gestion, j’ai développé pendant plus de quinze années des compétences en matière de comptabilité au sein de plusieurs entreprise ainsi qu'au sein d'un cabinet comptable.



J'ai également compléter mon profil professionnel par une formation spécialisée en droit du travail et en gestion de la paie.



Mes compétences :

Facturation

Informatique bureautique

Frappe de documents

Autonomie et sens de l'adaptation

Organisation du travail

Comptabilité analytique

Droit du travail

Microsoft Office

Ciel Paye

TVA

Révision de comptes