Sonia DUPUY

Pendant 10 ans, Directrice d'hôtel 2-3* dans le groupe Relais de Paris/A7 Management.



Depuis novembre 2011, suite à une cession, j'ai rejoint le groupe hotelier Paris-Inn.



Gestion quotidienne de l'exploitation et développement de l’hôtel



COMPETENCES CLES

expérience de terrain et bonne connaissance du Marché Parisien

* opérationnelle, rigoureuse, autonome

* dynamique. très bon relationnel



DIVERS

Permis B et voiture personnelle

Pack Office, Outlook,

Netrez/RezView, Rate Tiger,

Visual Generation/Hotix, Fidelio, Topsys



Anglais courant

Allemand niveau scolaire

Permis B + vehicule



Mes compétences :

Ressources humaines

Vente