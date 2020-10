Sonia GHARBI

Le poste que j’occupe actuellement à l’ANCV m’offre une belle boule à facette me permettant de rencontrer une diversité d’acteurs qui comme moi ont mis l'humain au coeur de leurs préoccupations et du système.



Les vacances comme outil d’intervention sociale et culturelle ouvre le champ de bien des possibles et c’est à travers ce noble support que je déploie ma mission actuelle…



Mes compétences :

Développement territorial

Animation d'équipe

Animation réseau

Ingénierie de projet

Gestion administrative et financière

Communication

Force de proposition

Sens de l'écoute

Analyse