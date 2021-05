Sonia GOUDEAU

Je me définis comme une communicante polyvalente spécialisée en web, print et vidéo.



Depuis une dizaine d'années, je cumule les expériences professionnelles en intervenant sur des projets multimédia variés et à différents stades de leur avancement, que ce soit en tant que conceptrice, graphiste, développeuse ou formatrice. Capable de réaliser des supports adaptés à l'impression et au numérique, je sais également conseiller et accompagner afin d'exploiter au mieux les outils de communication.

Ainsi, je possède un savoir-faire très diversifié que j'essaye de cultiver au maximum !



Bien que je recherche l'autonomie dans les missions que l'on me confie, j'apprécie la dynamique engendrée par le travail en équipe et le partage des idées. Méthodique et rigoureuse, j'apporte une grande importance à l'organisation et à la planification des tâches, quels que soient les objectifs du projet ou le nombre d'intervenants.



Par ailleurs, je suis impliquée dans une démarche éco-responsable et je souhaite aujourd'hui faire évoluer si possible mon projet professionnel en le faisant coïncider avec mes valeurs citoyennes et environnementales. C'est pourquoi je suis à l'écoute de tout conseil qui m'aidera à orienter ma carrière en ce sens.



Malgré ma géolocalisation toulousaine, je suis à l'aise avec le télétravail et j'affectionne ce mode de fonctionnement, qui me permet d'envisager pleinement une collaboration à distance.



Envie de collaborer ? Contactez-moi !



Site web : soniagoudeau.fr

Réseaux sociaux : Viadeo et LinkedIn



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MES COMPÉTENCES



Communication multimédia

Infographie

Identité visuelle

Supports de communication

Webdesign

Développement et intégration web

Maintenance web

Montage vidéo



Analyser les besoins et définir les objectifs client

Coordonner les étapes d'un projet multimédia

Définir un planning de production



Conception multimédia

Concevoir une documentation technique

Concevoir des outils de formation

Animer une formation multimédia



Autonomie

Travail en équipe

Sens de l'organisation

Rigueur

Travail à distance

Relation client



Logiciels :

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Adobe Premiere

Adobe Dreamweaver



Langages web :

HTML

Javascript

CSS



Gestion de site web :

CMS SPIP

CMS Joomla

CMS Wordpress