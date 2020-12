Sonia MONTFAUCON

Diplomée en psychologie de l'enfant et de l'adolescent, j'ai travaillé en tant que psychologue auprès de personnes âgées, d'enfants et d'adolescents handicapés (moteur, mental ou auditif). Je suis actuellement en poste dans une maison de retraite et travaille avec France Alzheimer. Je viens d'obtenir un DU de Psychopérinatalité à l’université Paris Descartes, je cherche donc à compléter mon temps de travail dans le domaine de la toute petite enfance.

J'apprécie le travail en équipe et la complémentarité apportée par une équipe pluridisciplinaire

J'ai aussi travaillé en tant que formatrice en école d'infirmière et auprès de demandeur d'emploi.

J'ai assuré une partie de la formation des aides médico-psychologique pendant 4 ans et ai participé à la préparation aux concours d'aide soignant, d'infirmier et d'auxiliaire de puériculture.



Mes compétences :

Psychologie

Périnatalité

Petite enfance

Maladie Alzheimer