Curieuse et enjouée, j'aime le contact avec les gens.

Chaque rencontre, chaque entreprise est unique.



Femme de terrain, j'aime la simplicité, la simplicité d'une relation, d'un échange...aux profits de mes partenaires et clients pour gagner ensemble.



Porter les valeurs d'une association (UCPA) qui me ressemble m'ont permis d'acquérir une solide connaisance du tissu économique sur mon secteur.