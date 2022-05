Sonia SOLTANA

Je suis professeur d'arts plastiques à l'académie de Versailles. J'ai soutenu ma thèse en arts plastiques, préparée à l'Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, le mois d'avril dernier à l'Institut Nationale de l'Histoire des Arts (Inha). Le programme académique des arts et la mixité culturelle des élèves m'ont tout de suite accroché. Ils s'imbriquent à mes recherches et mon travail plastique qui expriment ma richesse culturelle. Je suis patiente et flexible. D'esprit indépendant et non conformiste, je m'adapte aux situations qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, je suis à la recherche d'opportunité d'évolution.



Mes compétences :

Informatique

Enseignement artistique

Dynamique

Arts plastiques

Planification

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator