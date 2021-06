Sophia BENNANI

Mon expérience dans lhôtellerie daffaires, lévénementiel et le MICE ainsi que ma double culture franco-marocaine, m'ont permis d'évoluer dans des palaces, des agences de voyages daffaires et des hôtels, dans mon pays dorigine le Maroc et mon pays dadoption la France pour enfin élire domicile à Nantes.



Jai pendant plusieurs années, orienté et conseillé les entreprises dans le choix des lieux, des prestataires et accompagné les professionnels dans lorganisation et la coordination de leurs événements.



Ma passion pour la danse, ma soif de voyages, mon goût du challenge et ma joie de vivre m'ont permis daccentuer ma capacité dadaptation, mon ouverture d'esprit et de mettre en avant mon sens du relationnel et des responsabilités.



Riche de cette expertise, du réseau professionnel développé et de belles rencontres, il m'a paru nécessaire voire primordial de valoriser le caractère humain de l'événementiel et être au plus près des clients en quête de sens, de changement et de nouveauté.