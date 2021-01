Sophia LAGHZAOUI

C’est certainement en 1992 que j’ai appris à parler et je situe mes premières lectures ainsi que les prémices d’une phrase simple, correctement construite, à l’année 1997.

« Cette fille est folle. Elle nous raconte sa vie sur LinkedIn. »

Attendez ...



Pour moi, la parole et l’écriture ont permis de révéler ma passion.

J’ai souvent pensé que je faisais partie des « sans-passions » ; cette faction qui erre dans le quotidien sans trop savoir quoi faire des 24 heures qui lui sont allouées... Mon problème était le suivant : à force de tout aimer, j’ai commencé par croire que je n’aimais rien.

Et pourtant, j’ai découvert que mes goûts éclectiques seraient une véritable force et que ma passion c'était d’échanger sur tout avec n’importe qui.



J’ai vite compris que la parole et l’écriture me permettraient de communiquer avec tout le monde c’est pourquoi j’ai décidé d’en faire mon métier.

Tout d’abord, j’ai beaucoup parlé avec mes clients lorsque j’étais chef de publicité et que je vendais des espaces publicitaires. Puis j’ai décidé de donner des vacances à mes cordes vocales lorsque j’ai intégré une agence de création de contenu en tant que concepteur-rédacteur.



Ce qui reste commun à mes expériences professionnelles reste certainement mon besoin essentiel de découvrir de nouveaux milieux, de rencontrer de nouvelles personnes, de m’enrichir à chaque projet et de rentrer chez moi tous les soirs en ayant l’impression d’avoir appris quelque chose de fondamental sur le monde, les relations humaines, et le fonctionnement de chacun d’entre nous. Peut-être suis-je une rêveuse, une utopiste de la génération Y mais ce qui est certain c’est que je suis une communicante hors pair qui cherche sincèrement à se glisser dans les chaussons de ses clients pour leur apporter ce dont ils ont en besoin.



Ma qualité principale ? L’empathie. Sans elle, je serai simplement au travail. Avec elle, je me bats tous les jours pour collaborer à l’émergence d’un monde meilleur, à mon échelle.



