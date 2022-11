• Polyvalente et autonome

• Goût du travail en équipe

• Capacité à travailler en situation d'urgence

• Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse

• Dynamique, organisée et rigoureuse

• Grand sens du relationnel





Mes compétences :

Cosmétique

Gestion de projet

Gestion de projet marketing

Logistique

Luxe

Marketing

Mode

Presse