Sophie BOUGIE-PROVOT

Ayant saisi des opportunités dans divers domaines, je souhaite m'investir dans un projet Marketing/Communication/Événementiel en vue d'améliorer mes compétences professionnelles.



Dynamique et organisée, j’aime concevoir, prévoir et gérer.

J’apporte une dose de spontanéité et de créativité dans mon travail.

Ma motivation, ma détermination et mes qualités personnelles répondront certainement à vos attentes ainsi qu’au niveau d’exigence que vous portez à vos projets.



Mes compétences :

Gestion de temps

Créativité

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Proactivité

Travail en équipe

Adobe InDesign

Organisation d'évènements

Communication

Organisation

Adobe Photoshop CS6

Internet

Réseaux sociaux

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Wordpress