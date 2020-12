Sophie BOULANGER

A.T.Habitat - Bureau d'Etudes Techniques certifié et fort de 12 années d'expérience dans l'énergétique de lhabitat, nous réalisons vos études thermiques règlementaires au moyen d'un logiciel agréé par le CSTB.



Architectes ou Particuliers, nous vous fournissons l'attestation de conformité à remettre lors de votre dépôt du Permis de Construire (PC) : ce document est indispensable.



Nous vous joignons le dossier complet qui détaille les données dentrée saisies et les résultats du calcul thermique règlementaire.



Nous vous conseillons et accompagnons tout au long de votre projet de construction (maison individuelle, immeuble collectif, ).



Notre service comprend :

- Attestation de conformité RT 2012 (Bbio) pour dépôt du Permis de Construire

- Étude thermique complète RT 2012 (Bbio, Cep & Tic) + Fichier XML

- Attestation de conformité RT 2012 à l'achèvement des travaux + DPE Neuf

- DPE Location et DPE Vente

- Bilan thermique (déperditions & apports pièce par pièce) pour dimensionnement

- Audit énergétique + montage du dossier de subventions pour travaux de rénovation énergétique



N'hésitez pas à nous joindre par téléphone au 06.46.04.02.68 / 06.65.70.88.36 ou par mail à contact@athabitat.fr pour tout renseignement complémentaire.



Mes compétences :

Diagnostic de performance énergétique

Génie climatique

Energies renouvelables

Chauffage bois

Climatisation

Pompe à chaleur

Thermographie

Perrenoud

Chauffage

Thermique du bâtiment

Clima-Win

Energie solaire

Thermique Énergétique

AutoCAD