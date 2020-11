Sophie DUBOULOZ

- Jusqu'en décembre 2017, responsable marketing/communication chez DATRON France, spécialiste de l'usinage grande vitesse

- Responsable Marketing/Développement, Réseau urbain de l'Agglomération d'Annemasse (TP2A, filiale RATP Dev)

- 3 ans chez Frossard CFTI (Veolia Transport) en tant que responsable d'exploitation et responsable de projet puis chargée de mission Marketing et responsable Marketing

- 12 mois en tant que responsable marketing opérationnel chez charlyrobot, en apprentissage

- 2 mois au CHU d'Annecy, au poste d'hôtelière (job d'été)

- 4 mois à l'exploitation maritime, DHL Danzas (stage)

- 2 mois à l'exploitation, Astral Cargo International (stage)

- Job d'étés et vacances scolaires de 1997 à 2002 chez Frossard CFTI : personnel front office à la gare routière d'Annecy



-- > Autant d'expériences qui m'ont confortée dans ma volonté de participer au marketing au sein d'entreprises de transports publics, de cabinets de consulting et d'études spécialisés en transports publics, ou de collaborer au sein d'autorités organisatrices du transport.



Mes compétences :

Management

Marketing

Gestion de projet

Communication