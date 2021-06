Sophie GUERLAIS

Diplomée en Arts Appliqués, Olivier de Serres.

8 années d'expérience en agence + 13 années d'expérience en freelance. Spécialiste de la communication visuelle multi-supports.



Mon portfolio :

http://www.sofinotsofar.com



//CRÉATIONS ONLINE//

Elaboration de sites internet et Mobile Apps : Conception - Design - Ergonomie

Habillage de pages Facebook, eCards, Newsletters, bannières publicitaires, jeux et animations HTML5. Création d'interfaces, de décors et personnages/mascottes pour applications multimedia et jeux (eLearning, Serious Games)



//MOTION DESIGN//

Animation sous Animate & After Effects/Première Pro.

Films explicatifs et créatifs, storytelling en vidéo dessinée, animations diverses, cartes de voeux animées, bandes-annonces, évènementiels ...



//GRAPHISME//

Création de logos, cartes de visite, flyers, infographies ...



//ILLUSTRATION//

Illustration traditionnelle (peinture, aquarelle, dessin, marqueurs sur whiteboard...)

Illustration numérique et vectorielle, statique ou animée (Photoshop, Illustrator, Procreate, ArtRage)