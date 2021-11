Sophie HAMM

Bonjour à toutes et à tous! Et bienvenus sur ma page.



Mon expérience professionnelle ma amenée à diversifier mes champs de compétences et mes domaines dintervention.

Je bénéficie aujourd'hui d'une triple casquette : psychologue sociale du travail, psychologue clinicienne et art-thérapeute.



Ces trois secteurs, qui d'apparence peuvent être opposés, sont complémentaires et apportent un regard plus large sur les situations professionnelles que je rencontre : un regard systémique, pluriel, organisationnel mais aussi singulier et clinique.



Ainsi, jinterviens au niveau organisationnel (expertise CHSCT), au niveau du développement des compétences (formation), au niveau individuel (accompagnement psychologique).



Je propose des interventions avec le Théâtre Forum d'Augusto Boal, en atelier ou en soirée.

Le Théâtre Forum est un dispositif démocratique sappuyant sur lintelligence collective. Il permet de mettre en scène une situation insatisfaisante (professionnelle, sociale, etc.) et invite chacun-e à réfléchir et agir pour faire évoluer le cours de l'histoire. Son principe s'appuie sur le tâtonnement expérimental par essais-erreurs-corrections. Il favorise lémergence non pas d'une solution face à un problème mais un éventail complet de possibilités.



Si vous souhaitez :

Mettre en place un système plus adapté dans votre organisation de travail, quil sinscrive dans le secteur associatif, éducatif, social ou médical,



Développer les compétences de vos salariés,



Éclaircir des situations problématiques dans des contextes singuliers,



Je vous invite à me contacter pour échanger et élaborer ensemble une réponse adaptée à votre situation.

Je bénéficie d'un n° d'Organisme de Formation : 73310747031



Mes compétences :

Formation

Accompagnement individuel

Gestion des conflits

Psychologue

Théâtre Forum

Art-Thérapies