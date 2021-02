Disponible, expérimentée et pleine d'énergie, je suis prête à m'investir avec beaucoup d'enthousiasme dans un nouveau projet professionnel et à participer activement au développement d'une entreprise dans le secteur de Nantes.

Aisance relationnelle, qualité d'écoute, diplomatie et dynamisme sont mes atouts pour réussir.





Mes compétences :

Animation d'équipe

Animation commerciale

Animation de réunions

Analyse de données

Gestion administrative

Administration des ventes

Management