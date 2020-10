Sophie KIWIOR

Gestion et maintenance de sites Internet et intranet (cahier des charges, arborescence, charte graphique, travail des photos, montage des pages)

Dreamweaver - CSS - Flash - Langage HTML, notions de PHP mySQL, javascript.



Mise en œuvre de stratégies et de plans de communication pertinents.

Communication externe, afin d'accroître la notoriété de votre structure par la promotion d'une image positive.

Communication interne, afin de fédérer et motiver le personnel et d'optimiser la circulation des informations.



Vous souhaitez promouvoir votre entreprise, un service, un bien ? Je conçois et réalise des supports de communication papier efficaces.

Photoshop - Illustrator - Indesign - Word - Excel - Access - Powerpoint



Relations publiques

Organisation de conférences, expositions, salons, concerts, journées Portes-ouvertes.



Relation presse

Réalisation de fichiers-presse, communiqués et dossiers de presse, press-book, conférences de presse.



Campagnes médias publicitaires

Presse, affichage, radio, tv, achat d'espace, média-planning, stratégie créative, production publicitaire.



Mes compétences :

Communication

Dreamweaver

Flash

Infographie

Infographie web

Internet

Intranet

Médias

Presse

Publicité

Web