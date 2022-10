Sophie L S

Montage de projets et dossiers de demandes de subventions régionales et européennes, mise en oeuvre

administration générale



aisance relationnelle et rédactionnelle

intérêt pour l'environnement

connaissance des collectivités territoriales (j'ai travaillé comme coordinatrice de l'OI FSE au départeent de Tarn et Garonne) et des dispositifs du mécénat (j'ai organisé plusieurs types d'évènements et cela continue...)

notions de comptabilité

maîtrise des tic



dynamisme

forte adaptabilité

force de propositions

autonomie

disponibilité

permis B



Mes compétences :

Community management

Référencement naturel

Marketing éditorial

Gestion de projet