Sophie MARTRES

Formée aux métiers de la communication et de l'influence (IEP), j'ai développé, depuis 7 ans, des compétences et une éthique au sein de structures publiques/privées et d'organisations associatives.



De la stratégie globale à l’événement, communication digitale et relations presse/donateurs, je suis très attentive aux derniers outils de communication et aux nouvelles technologies afférentes.



J'attache une importance particulière à évoluer dans les milieux professionnels durables et responsables.



Intérêt marqué pour l'action culturelle, sociale et politique.



Mes compétences :

Coordination

Communication

Culture

Action sociale et associatif

Service public

Médias

Anglais courant

Social media