Mes compétences :

Gestion d'équipe

Formation

Adaptabilité

Apologic

Soins infirmiers

Management

Coordination

Conception et gestion planning

Recrutement

Sens relationnel

Évaluer les besoins

Conseil

Communiquer et transmettre les informations

Conduire une démarche qualité et de gestion des ri

Gestion des conflits

Prioriser

Negocier