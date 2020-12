Sophie MOREL

En tant que coach en développement personnel et professionnel, je vous propose un accompagnement personnalisé pour dépasser votre problème (stress, communication...) ou tout simplement passer à la vitesse supérieure.



Vous rechercher du bien-être, une plus grande sérénité, la confiance en vous?

Une solution existe pour vous !



Ma boite à outil n'est pas magique mais elle fonctionne : écoute attentive, questionnement ciblé, méthode personnalisée étayée d'exercices, de mises en situation, coaching "outdoor"...



Si vous préférez avancer en petits groupes (de 3 à 8 personnes), les ateliers collectifs sont faits pour vous.

Se connecter à soi même, renforcer la confiance en soi, prendre la parole en public, gérer ses émotions, améliorer ses relations professionnelles...Il y a forcément un thème qui vous concerne.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à m'appeler au 06 04 04 47 23.

Le premier entretien est gratuit.



Mes compétences :

Gestion du stress

Ecoute

Gestion de groupe

Communication

Formation