Sophie NGUYEN (MACIEJEWSKI)

Bonjour à vous tous et toutes,



Thérapeute en médecine douces depuis 2014, j'accueille les enfants, les adultes et les séniors.



Je pratique la naturopathie, l'hypnose, la réflexologie plantaire, la relaxation guidée mais aussi récemment la thérapie des schémas pour les enfants et adultes.



Ces 3 pratiques sont très complémentaires et permettent de rétablir un juste équilibre : La Santé se recouvre grâce à la nutrition, à des mesures d'hygiène de vie, des exercices de relaxation etc.....



Les thérapies par le toucher comme le massage et la réflexologie plantaire sont aussi des moyens très efficaces pour la relaxation du corps et de l'esprit. Vous êtes à votre écoute.



La thérapie des schémas et les interventions orientées solutions (I.O.S) aident à la compréhension de ce que vous êtes , du pourquoi vous agissez de telle façon dans votre vie. La thérapie des schémas ciblée enfants est utile afin de rétablir la paix au sein du cercle familiale. Une façon ludique et efficace.





Repérer ses blocages et modifier ses comportements.



Mes pratiques en individuel :

La naturopathie (nutrition et maladies chroniques)

L' Hypnose (confiance en soi, stress, traumas, addictions...

La Réflexologie plantaire et massages du corps

la Thérapie des schémas pour enfant et adulte

L'Accompagnement personnel - atteinte d'objectif



En groupes :

Les ateliers de discussions

La relaxation guidée

Les ateliers d'initiation