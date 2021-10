Sophie NORMAND

A la recherche de nouvelles opportunités professionnelles.



Fascinée par la capacité de pouvoir communiquer avec le plus grand nombre, j'ai étudié les langues.

Naturellement discrète, organisée et rigoureuse ; mes expériences ont développé mon autonomie, mon esprit d'équipe et ma grande capacité d'adaptation.

Ma curiosité et ma soif d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses facilite l'apprentissage rapide.

Ma passion de la photographie ma donné le goût du traitement de l'image et la conception de documents qui sollicite ma créativité.



Praticienne en Relaxation



Mes compétences :

Microsoft Office

Organisation du travail

GIMP

Prise de parole

Marketing

Communication