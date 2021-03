Sophie OVERNEY

Passionnée par le marketing et la communication, je me suis forgée une solide expérience en agence de publicité avant de me tourner vers l’annonceur.

Cheminement idéal qui m’a permis d’explorer pléthore de sujets des plus enthousiasmants : découvertes de grandes marques comme de petites structures prometteuses, intégrations des grands fondamentaux du marketing et de la publicité, acquisition de l’autonomie, de la réflexion stratégique et des techniques commerciales.

Du « fournisseur », je suis passée « client » où je suis à présent au service d’une grande marque mondiale aux valeurs sincères.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Publicité

Relations presse

Mécénat

Relations publiques

Restauration rapide