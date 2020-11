Soraya OUMAHI

Quelques mots à mon sujet...



J'aime par dessus tout commercer dans tous les sens du terme et c'est pourquoi j'ai toujours fait des choix qui m'ont permis de découvrir et d'échanger.

J'ai la chance d'avoir vécu dans différents pays, j'adore voyager et correspondre avec des gens du monde entier.

Je suis quelqu'un de motivé quelque soit le défis je suis toujours partante!

La difficulté ne m'a jamais effrayé, la ténacité et la rigueur sont mes armes principales afin de réussir dans le monde professionnel.

Mon point fort? la communication, ma capacité à instaurer un climat de confiance avec mes différents collaborateurs est aujourd'hui mon atout majeur afin d'être le meilleur business développer possible.

Installée aujourd'hui au Sénégal je relève un nouveau défi : développer l'activité de Réseau Jade sur le continent Africain.

Réseau Jade c'est la sécurisation des travaux en hauteur sous tous les angles aussi bien le matériel que les prestations en hauteur ou encore les formations du personnel.





Mes compétences :

Manager

Commerce international

Achat

Import-export

English

Négociation commerciale

Vente

Arabic

Relation client

Accompagnement d entreprises

Conseil